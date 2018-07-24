Настоящее чудо: линейный корабль «Полтава» готовится сняться со швартовов

В Лахте на исторической верфи готовятся к буксировке парусного линейного корабля «Полтава» в Кронштадт. Недавно спущенная на воду реплика флагмана Петра Великого примет участие в торжествах, посвященных Дню ВМФ.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на «Полтаве».

Крюйсель, шуфла и шестипрядный «Геркулес»

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как может выглядеть настоящее чудо? Если нет, то я расскажу, как.

Представьте благоухающий запахами смолы и свежепиленного дерева новенький желто-черно-голубой трехмачтовик, возвышающийся рукотворной громадой среди современных катеров и яхт. Этот парусный двухдечный линейный корабль, имеющий водоизмещение 1210 тонн, соответствует Fourth Rate по британской системе рангов и максимально копирует конструкцию корабля, заложенного 5 декабря 1709 года на верфи Санкт-Петербургского адмиралтейства.

Корпус корабля сформирован из дубовых бревен диаметром от 60 см до 1 метра и длиной от 6 до 12 метров. Таких размеров дубовые деревья достигают после двухсотлетнего возраста. Длина корпуса по гондеку, то есть по нижней орудийной палубе, — 39,82 метра. Высота самой высокой мачты корабля — грот-мачты — 47 метров.

Корабль будет иметь полный комплект положенного ему по штату парусного вооружения: блинд, бовен-блинд, фок, фор-марсель, фор-брамсель, грот, грот-марсель, грот-брамсель, бизань и крюйсель. Общая площадь парусов составит 1059 кв. метров.

Рангоут и такелаж корабля внешне полностью идентичны историческим аналогам, но изготовлены по современным технологиям, что позволило значительно повысить их прочность и долговечность. При этом тот же такелаж изготовлен из шестипрядного комбинированного троса «Геркулес». Всего на стоячий и бегучий такелаж трехмачтовика уйдет не менее 20 км троса.

На орудийных палубах линейного корабля будут установлены 54 массо-габаритных макета 18-фунтовых, 12-фунтовых и 6-фунтовых орудий. Причем эти ММГ имеют вполне аутентичный для XVIII века вид и пригодны для оглушающего залпа… В смысле — салюта, разумеется.

Помимо ММГ орудий, на борту корабля будут иметься 3024 артиллерийские принадлежности. Почему так много? Потому что, как минимум, без банника-прибойника двухстороннего, банника одинокого, пыжовника одинокого, трещотки одинокой, шуфлы одинокой, банника-прибойника на канате, пальной трости, ведер с водой и песком, натруски пороховой из рога, картузного кокора, деревянного правила, металлического правила, мерной пороховой кружки, протравника и пробойника ни один уважающий себя канонир к пушке и близко не подойдет!..

На богато декорированной корме корабля в картуше издалека читается название — «Полтава». Реплика первого линейного корабля Балтийского флота была заложена летом 2013 года. Через четыре года, в результате самоотверженной работы 120 сотрудников исторической верфи, 27 мая новая «Полтава» была спущена на воду.

Вот что такое настоящее чудо!

Следствие ведут знатоки

Идею построить реплику флагмана Петра Великого выдвинул никто иной, как глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он же, давно увлеченный личностью Петра, предложил сделать эту реплику действующим кораблем-музеем. Этим «громадье планов» не исчерпывалось. Установленная в специально построенном для нее доке «Полтава» должна была стать центром целого музейного комплекса, посвященного морской истории Санкт-Петербурга и России.

Создание новой «Полтавы» при поддержке «Газпрома» было поручено СПРСОО «Яхт-клуб Петербурга». Для реализации замысла Миллера была организована верфь исторического судостроения «Полтава». Ее генеральным директором стал Андрей Грошиков, а главным строителем корабля — Михаил Плеханов.

Комплекс задач, который предстояло решить коллективу исторической верфи, честно говоря, вызывал оторопь. Чертежей «Полтавы» — тех самых, над которыми когда-то лично корпел Петр и его корабельный мастер Федосей Скляев, — не сохранилось. Не дожила до наших дней и адмиралтейская модель линейного корабля. Все, чем на «старте» располагали сотрудники исторической верфи, это найденный в личных бумагах Петра чертеж мидель-шпангоута с размерениями, соответствующими данным «Полтавы», и гравюра голландца Питера Пикарта, изображающая флагман Петра под парусами.

В случае с гравюрой следовало не только учитывать то, что «Полтаву» Пикарт изобразил лишь со стороны левого борта и кормы, но и делать скидку на известную приблизительность запечатленного на гравюре корабельного декора. Ибо легендарное «художник так видит» в XVIII веке тоже никто не отменял.

Таким образом, уже стадия воссоздания конструкции корабля и его внешнего облика вполне тянула на подвиг. Забегая вперед, отметим, что «полтавцы» этот подвиг совершили.

Были вдоль и поперек прочесаны доступные архивы и музеи. Были пунктуально исследованы поднятые подводными археологами сохранившиеся детали русского линейного корабля 4-го ранга «Портсмут», разбившегося на Лондонской мели у Котлина в 1719 году. Все это позволило реконструировать облик флагмана Петра и изготовить эскизные чертежи линейного корабля.

Отдельно стоит выделить поистине титаническую работу по воссозданию внутреннего убранства и кормового декора «Полтавы». Этот нелегкий труд лег на плечи главного художника и научного сотрудника Центрального военно-морского музея Андрея Троня и профессионального мастера-судомоделиста Игоря Джения.

Помните, в СССР был такой популярный детективный телесериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»? Думается, Тронь и Джения могли бы снять по следам своей работы не менее увлекательный блокбастер.

На гравюре Пикарта носовая фигура «Полтавы» не видна. После надлежащих исследований решено было, что над форштевнем «Полтавы» красовался лев. Но… какой? Что он держал в лапах? Какая у него на голове была корона и была ли вообще?.. Думали, спорили, разобрались.

С кормой, на первый взгляд, было несколько проще, так как в фондах Центрального военно-морского музея сохранились две деревянные фигуры Святого Георгия, попирающие копьем Змея. Согласно атрибутации 1949 года, эти фигуры являлись частью ансамбля кормового декора «Полтавы».

Как говорится, всего и делов — взять и скопировать. Но проделанное «полтавцами» исследование показало, что деревянные Георгии с высокой степенью вероятности принадлежат не «Полтаве», а построенному в 1861 году колесному пароходу «Нева». Да и вообще, насколько вписываются образы Георгия и Змея в оформление петровского флагмана, призванного символизировать Полтавскую Викторию?

Выяснилось, что не вписываются. Поэтому вместо Георгия и Змея появился Беллерофонт, оседлавший Пегаса и побеждающего Химеру. По бокам же от симметрично расположенных Беллерофонтов появились изображения низвергнутого Фаэтона — аллегория поражения шведского монарха под Полтавой.

Все? Нет, конечно. Еще не все ясно с украшающим корму гербовым орлом, окраской бортов, цветовой гаммой покраски переборок, декором переборок квартердека, убранством адмиральского салона, каюты капитана, гондека, камбуза.

Так что — за работу!..

Работа кипит

2 июня 2013 года с закладки мидель-шпангоута началась постройка в Лахте новой «Полтавы» — в реалиях XXI это стало не менее нетривиальной задачей, чем реконструкция чертежей линейного корабля.

Но, как известно, терпение и труд все перетрут. Сейчас «Полтава» уже на воде. Уже изготовлены лафеты под ее орудия… Пардон — под ММГ орудий. Дело — за стволами, которые еще изготавливаются. Уже смонтированы якорный шпиль и штурвал. Уже установлены мачты и стеньги. Уже укладываются в трюм корабля 250 тонн чугунных чушек балласта.

Работа кипит!..

Но самое потрясающее то, что «Полтава» готова сняться со швартовов. Скоро, пусть и временно, она покинет историческую верфь. Принято решение отбуксировать реплику линейного корабля в Кронштадт, где она примет участие в торжествах, посвященных Дню ВМФ. Затем корабль вернется в Лахту на достройку и дооснащение, которые займут примерно год.

Ну, а пока «Полтава» еще ожидает появления пары буксиров для первого в своей жизни морского перехода, на верфи не прекращается нашествие туристов.