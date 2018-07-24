«Расслабляться рано»: в Госдуме отреагировали на победу Москвы в рейтинге ООН по электронным услугам

Москва, 24 июля. Москва возглавила рейтинг ООН по индексам оказания электронных услуг населению. Всего в рейтинге 40 городов. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что цели возглавлять этот рейтинг у властей города не было, однако добилась очевидных успехов в попытках упростить жизнь горожанам.

Он подчеркнул, что сегодня москвичи могут участвовать в управлении городом с помощью ресурса «Активный гражданин». На сегодняшний день в нем зарегистрировались более двух миллионов пользователей.

Зампред парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что Москва в сфере внедрения электронных услуг шла быстрыми темпами и сейчас находится в лидерах в силу того, что большой объем госуслуг, справок оцифрованы.

«И слава богу, что гражданам стало легче. Не нужно стоять в очередях. Технологически в этом смысле Москва самая современная. Это важно, это успех, это прекрасно», — подчеркнул он в комментарии агентству «Политика сегодня».

При этом он убежден, что городу еще предстоит большая работа, и расслабляться рано. В частности, Свинцов указал на то, что нужно вовсе избавляться от излишних бюрократических процедур и сократить расходы на содержание штата клерков.