Украинская певица Приходько потребовала 20 тысяч долларов от Порошенко за обман

Киев, 24 июля. Украинская певица Анастасия Приходько потребовала денежную компенсацию от команды президента страны Петра Порошенко за неправомерное использование ее образа в своем предвыборном ролике.

Артистка совместно с украинским режиссером Ахтемом Сейтаблаевым заявили, что их обманным путем привлекли к съемкам видеоролика. Теперь они требуют у команды действующего президента Украины компенсацию в размере 500 тысяч гривен или 20 тысяч долларов. В то же время в качестве морального ущерба певица намерена запросить в суде только одну гривну.

«Нет ничего сложного в том, чтобы сказать «Я извиняюсь», но почему-то мужчины решили, что извиняться перед женщиной не нужно», — сказала певица журналистам.

По данным украинских СМИ, слушание по делу об «обмане» Порошенко должно было состояться в Печерском районном суде Киева 23 июля, однако его перенесли на 15 августа.

Напомним, глава Минкультуры Украины Евгений Нищук, по словам Приходько, предложил ей сняться в социальном ролике. Артистка заверила, что никто из ее команды не знал, что в конце ролика будет фраза «Вместе с Петром Порошенко». Обманутая певица заявила, что будет бороться в суде «за правду».