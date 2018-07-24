Правительство РФ назвало новые сроки индексации пенсий | 24 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин посетит ЮАР для участия в саммите БРИКС 26-27 июля Владимир Путин посетит ЮАР, где примет участие в десятом, юбилейном саммите стран БРИКС, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. С руководством Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки президент России рассмотрит вопрос сотрудничества в рамках БРИКС. Участники встречи также оценят перспективы партнерства в ряде направлений. Как отмечает пресс-служба Кремля, стороны обсудят мировую и региональную повестку. Речь также будет идти о проблематике, связанной с современными вызовами и глобальными угрозами.

Правительство РФ назвало новые сроки индексации пенсий Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала о новых сроках индексации пенсий. По её словам на данный момент достигнуто соглашение, что индексация будет осуществляться с 1 января каждого финансового года. И в рамках второго чтения будет предложен иной порядок индексации. Голикова также обратила внимание, что в случае изменения пенсионной системы, выплаты, скорее всего, будут индексироваться на 7%. Сейчас индексация происходит два раза в год: 1 февраля — на уровень инфляции в стране и 1 апреля — с учетом доходов Пенсионного фонда.

Донецк ожидает 79-й конвой гуманитарной помощи от МЧС России В ближайший четверг в Донбасс прибудет 79-й по счету гуманитарный конвой МЧС России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства ДНР. Согласно приведенной информации, в состав груза войдут лекарства, медицинское имущество, а также продуктовые наборы для детей. Напомним, 28 июня автомобили 78-й колонны МЧС России доставили гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую области. В тот же день украинские диверсанты подорвали стелу на пути следования гуманитарного конвоя из России в ДНР.