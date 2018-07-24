Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
Правительство РФ назвало новые сроки индексации пенсий | 24 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
Политика
Белый дом объяснил необходимость новой встречи Путина и Трампа
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Правительство РФ назвало новые сроки индексации пенсий | 24 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Владимир Путин посетит ЮАР для участия в саммите БРИКС. Правительство РФ назвало новые сроки индексации пенсий. Донецк ожидает 79-й конвой гуманитарной помощи от МЧС России. Станислава Черчесова номинировали на звание «тренера года» по версии FIFA.
    18:43 24 Июля 2018
    44

    Владимир Путин посетит ЮАР для участия в саммите БРИКС

    Правительство РФ назвало новые сроки индексации пенсий | 24 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    26-27 июля Владимир Путин посетит ЮАР, где примет участие в десятом, юбилейном саммите стран БРИКС, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. С руководством Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки президент России рассмотрит вопрос сотрудничества в рамках БРИКС. Участники встречи также оценят перспективы партнерства в ряде направлений. Как отмечает пресс-служба Кремля, стороны обсудят мировую и региональную повестку. Речь также будет идти о проблематике, связанной с современными вызовами и глобальными угрозами.

    Правительство РФ назвало новые сроки индексации пенсий

    Правительство РФ назвало новые сроки индексации пенсий | 24 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала о новых сроках индексации пенсий. По её словам на данный момент достигнуто соглашение, что индексация будет осуществляться с 1 января каждого финансового года. И в рамках второго чтения будет предложен иной порядок индексации. Голикова также обратила внимание, что в случае изменения пенсионной системы, выплаты, скорее всего, будут индексироваться на 7%. Сейчас индексация происходит два раза в год: 1 февраля — на уровень инфляции в стране и 1 апреля — с учетом доходов Пенсионного фонда.

    Донецк ожидает 79-й конвой гуманитарной помощи от МЧС России

    Правительство РФ назвало новые сроки индексации пенсий | 24 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В ближайший четверг в Донбасс прибудет 79-й по счету гуманитарный конвой МЧС России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства ДНР. Согласно приведенной информации, в состав груза войдут лекарства, медицинское имущество, а также продуктовые наборы для детей. Напомним, 28 июня автомобили 78-й колонны МЧС России доставили гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую области. В тот же день украинские диверсанты подорвали стелу на пути следования гуманитарного конвоя из России в ДНР.

    Станислава Черчесова номинировали на звание «тренера года» по версии FIFA

    Правительство РФ назвало новые сроки индексации пенсий | 24 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание «тренера года» по версии FIFA, говорится в микроблоге организации в Twitter. Конкурентами Черчесова являются тренеры сборных Франции и Хорватии. Бороться за звание «лучшего тренера» также будут Зинедин Зидан, Массимилиано Аллегри, Юрген Клопп. Напомним, что сборная Франции одержала победу в ЧМ-2018. Сборная нашей страны на чемпионате мира дошла до четвертьфинала.

     

    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Чемпион мира по авиационной акробатике погиб при крушении самолета в Подмосковье

    Чемпион мира по авиационной акробатике погиб при крушении самолета в Подмосковье

    17:55   24 Июля 2018
    95
    В Госдуме рассказали, как изменится закон о пенсионной системе после обсуждения и поправок

    В Госдуме рассказали, как изменится закон о пенсионной системе после обсуждения и поправок

    16:02   24 Июля 2018
    200
    Путин посетит ЮАР для участия в саммите БРИКС

    Путин посетит ЮАР для участия в саммите БРИКС

    15:30   24 Июля 2018
    166
    Израиль сбил ракетами «Пэтриот» самолет ВС Сирии «Сухой»

    Израиль сбил ракетами «Пэтриот» самолет ВС Сирии «Сухой»

    14:30   24 Июля 2018
    1811