Элтон Джон и принц Гарри создадут коалицию по борьбе со СПИДом

Гаага, 24 июля. Британский певец Элтон Джон совместно с принцем Гарри объявили о создании коалиции MenStar Coalition. Она займется предотвращением распространения СПИДа среди мужского населения.

Основная задача созданного проекта — мотивировать мужчин сдавать анализы на ВИЧ. Если же заражение уже произошло, то заниматься лечением, особенно на ранних стадиях болезни.

«В прошлом многое было сделано для того, чтобы защитить женщин и девушек, однако мы не можем полностью решить проблему, заботясь лишь о половине людей», — передает слова музыканта агентство France-Presse.

Он отметил, что мужчины редко обращаются по проблемам такого рода, однако цель коалиции стимулировать их к прохождению обследования.

«Если мы хотим выиграть борьбу, мы должны сделать все необходимое, чтобы и мужчины стали частью решения проблемы», — заявил Джон.

Отметим, что коалиция состоит из фонда Билла и Мелинды Гейтс, фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона, компании «Джонсон энд Джонсон» и других организаций. Общий бюджет проект составляет 1,2 миллиарда долларов.