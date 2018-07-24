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Элтон Джон и принц Гарри создадут коалицию по борьбе со СПИДом
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    Элтон Джон и принц Гарри создадут коалицию по борьбе со СПИДом

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    Элтон Джон и принц Гарри создадут коалицию по борьбе со СПИДом

    Гаага, 24 июля. Британский певец Элтон Джон совместно с принцем Гарри объявили о создании коалиции MenStar Coalition. Она займется предотвращением распространения СПИДа среди мужского населения.

    Основная задача созданного проекта — мотивировать мужчин сдавать анализы на ВИЧ. Если же заражение уже произошло, то заниматься лечением, особенно на ранних стадиях болезни.

    «В прошлом многое было сделано для того, чтобы защитить женщин и девушек, однако мы не можем полностью решить проблему, заботясь лишь о половине людей», — передает слова музыканта  агентство France-Presse.

    Он отметил, что мужчины редко обращаются по проблемам такого рода, однако цель коалиции стимулировать их к прохождению обследования.

    «Если мы хотим выиграть борьбу, мы должны сделать все необходимое, чтобы и мужчины стали частью решения проблемы», — заявил  Джон.

    Отметим, что коалиция состоит из фонда Билла и Мелинды Гейтс, фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона, компании «Джонсон энд Джонсон» и других организаций. Общий бюджет проект составляет 1,2 миллиарда долларов.

    Автор: Денис Коробейников
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