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Шойгу рассказал, почему Россия беспокоит страны НАТО
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    Шойгу рассказал, почему Россия беспокоит страны НАТО

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    Шойгу рассказал, почему Россия беспокоит страны НАТО

    Москва, 24 июля. У стран НАТО вызывает беспокойство укрепление России как самостоятельного международного игрока. Об этом заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании.

    В последнее время, отметил Шойгу, наблюдается «тенденция, связанная с целенаправленным усилением военной активности» альянса в Восточной Европе. Кроме того, страны НАТО пытаются не допустить появление РФ как геополитического конкурента с союзниками.

    «Для этого задействуются различные институты, включая международные, и многие сферы деятельности  — политика, экономика и даже культура и спорт», — подчеркнул министр оборонного ведомства.

    Однако, по словам Шойгу, Россия в таких условиях показывает открытость и отсутствие агрессии по отношению к другим странам. И это, считает министр, показал чемпионат мира по футболу, который прошел в России. Он подчеркнул, что вооруженные силы совместно с другими органами занимались обеспечением безопасности матчей и других мероприятий. Шойгу отметил, что для реализации поставленных задач были задействованы более 10 тысяч человек, использовано более двух тысяч единиц военной техники и вооружения.

    «Благодаря принятым мерам во время чемпионата мира по футболу не произошло ни одного серьезного происшествия, а нашим гостям он запомнился как грандиозный спортивный праздник, подаривший много положительных эмоций и новых друзей», — подчеркнул Шойгу.

    Министр также попросил Генштаб предложить варианты поощрения должностных лиц, которые участвовали в мероприятиях по обеспечению безопасности во время мирового первенства.   

    Напомним, чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Сочи. Победителем первенства стала сборная Франции, которая в финальном матче обыграла Хорватию со счетом 4:2. Бронзовые медали получили бельгийцы. 

    Автор: Дарья Смолина
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