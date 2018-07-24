Шойгу рассказал, почему Россия беспокоит страны НАТО

Москва, 24 июля. У стран НАТО вызывает беспокойство укрепление России как самостоятельного международного игрока. Об этом заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании.

В последнее время, отметил Шойгу, наблюдается «тенденция, связанная с целенаправленным усилением военной активности» альянса в Восточной Европе. Кроме того, страны НАТО пытаются не допустить появление РФ как геополитического конкурента с союзниками.

«Для этого задействуются различные институты, включая международные, и многие сферы деятельности — политика, экономика и даже культура и спорт», — подчеркнул министр оборонного ведомства.

Однако, по словам Шойгу, Россия в таких условиях показывает открытость и отсутствие агрессии по отношению к другим странам. И это, считает министр, показал чемпионат мира по футболу, который прошел в России. Он подчеркнул, что вооруженные силы совместно с другими органами занимались обеспечением безопасности матчей и других мероприятий. Шойгу отметил, что для реализации поставленных задач были задействованы более 10 тысяч человек, использовано более двух тысяч единиц военной техники и вооружения.

«Благодаря принятым мерам во время чемпионата мира по футболу не произошло ни одного серьезного происшествия, а нашим гостям он запомнился как грандиозный спортивный праздник, подаривший много положительных эмоций и новых друзей», — подчеркнул Шойгу.

Министр также попросил Генштаб предложить варианты поощрения должностных лиц, которые участвовали в мероприятиях по обеспечению безопасности во время мирового первенства.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Сочи. Победителем первенства стала сборная Франции, которая в финальном матче обыграла Хорватию со счетом 4:2. Бронзовые медали получили бельгийцы.