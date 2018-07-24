Меню
Общество
Москалькова назвала огромной утратой уход из жизни «отца» Гражданского кодекса РФ Яковлева
Политика
Белый дом объяснил необходимость новой встречи Путина и Трампа
Следующая новость
Загрузка...

    Москалькова назвала огромной утратой уход из жизни «отца» Гражданского кодекса РФ Яковлева

    51

    Москалькова назвала огромной утратой уход из жизни «отца» Гражданского кодекса РФ Яковлева

    Москва, 24 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принесла соболезнования в связи со смертью советника президента РФ Вениамина Яковлева, назвав это огромной утратой для российской юриспруденции.

    В сообщении в социальной сети Instagram Москалькова напомнила о том, что Яковлев являлся выдающимся советским и российским юристом, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук, а также «отцом» Гражданского Кодекса РФ и одним из авторов текста Конституции России.

    «Его уход — это огромная утрата для российской юриспруденции, научного сообщества и всего гражданского общества страны», — подчеркнула российский омбудсмен.

    Москалькова назвала огромной утратой уход из жизни «отца» Гражданского кодекса РФ Яковлева

    Напомним, советник президента РФ на 87-м году ушел из жизни после продолжительной болезни. Прощание с ним запланировано на четверг, 26 июля, в 11.00 по московскому времени. Церемония пройдет в Центральной клинической больнице с поликлиникой управления делами президента РФ (ЦКБ).

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.