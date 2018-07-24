Москалькова назвала огромной утратой уход из жизни «отца» Гражданского кодекса РФ Яковлева

Москва, 24 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принесла соболезнования в связи со смертью советника президента РФ Вениамина Яковлева, назвав это огромной утратой для российской юриспруденции.

В сообщении в социальной сети Instagram Москалькова напомнила о том, что Яковлев являлся выдающимся советским и российским юристом, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук, а также «отцом» Гражданского Кодекса РФ и одним из авторов текста Конституции России.

«Его уход — это огромная утрата для российской юриспруденции, научного сообщества и всего гражданского общества страны», — подчеркнула российский омбудсмен.

Напомним, советник президента РФ на 87-м году ушел из жизни после продолжительной болезни. Прощание с ним запланировано на четверг, 26 июля, в 11.00 по московскому времени. Церемония пройдет в Центральной клинической больнице с поликлиникой управления делами президента РФ (ЦКБ).