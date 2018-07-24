Голикова рассказала об индексации маткапитала с 2020 года

Москва, 24 июля. Российские власти планируют с 2020 года провести индексацию материнского капитала. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта «Демография», – отметила она.

Кроме того, правительство намерено до 2020 года расширить список спектр направлений по использованию материнского капитала, пишет «ФедералПресс».

Отметим, что на сегодняшний день сумма материнского капитала, который выплачивается семье при рождении или усыновлении ребенка, составляет 453 тыс. рублей. В последний раз индексация маткапитала по уровню инфляции проводилась в 2015 году. Эти средства разрешено использовать на воспитание ребенка, погашение ипотеки, оплату образования ребенка или на формирование накопительной пенсии матери.