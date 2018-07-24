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Голикова рассказала о гарантированных выплатах при изменении пенсионного законодательства
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    Голикова рассказала о гарантированных выплатах при изменении пенсионного законодательства

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    Голикова рассказала о гарантированных выплатах при изменении пенсионного законодательства

    Москва, 24 июля. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Фонде социального страхования (ФСС) будут заложены средства на оплату пособий и больничных листов для работников, которые будут продолжать работать после изменений в пенсионном законодательстве. По ее словам, данную категорию граждан полностью обеспечат гарантированными выплатами.

    «В бюджете учтено увеличение расходов на пособия и выплаты, обусловленные ростом численности работников, которые не выйдут на пенсию, а будут продолжать работать», — сказала Голикова, выступая на заседании Российской трехсторонней комиссии.

    Она добавила, что правительство учло в проекте бюджета ФСС изменения в пенсионном законодательстве, которые находятся на стадии законопроекта. 

    19 июля депутаты Госдумы РФ приступили к рассмотрению законопроекта об изменении пенсионной системы страны, который предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет к 2028 году для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин к 2034 году.

    Автор: Тимур Румянцев
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