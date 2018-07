Крупнейшая угроза на ровном месте: американский эксперт — о том, как демократы США заблуждаются насчет России

Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи Democrats Will Regret Becoming the Anti-Russia Party («Демократы пожалеют о том, что решили стать антироссийской партией»), размещенной на портале Foreignpolicy.com. Автор, Мика Зенко (Micah Zenko), рассматривает, кому выгодно нагнетание антироссийских настроений и чем направленная против России общественная истерия чревата в итоге для самих Соединенных Штатов.

Нагнетание антироссийских настроений среди простых американцев — это хорошо для демократов в краткосрочной перспективе, но плохо для всей страны в долгосрочной.

Представления общества о внешних угрозах всегда кем-то формируются. В случае с внутренней политикой США представления о внешних угрозах в основном формируются двумя основными политическими партиями. В любой момент времени одна из этих партий может получить огромные полномочия в области защиты национальной безопасности и начать активно влиять на то, как общество воспринимает внешние угрозы.

Между тем другая партия заинтересована в том, чтобы оспаривать следующее: как правящая администрация интерпретирует эти угрозы и реагирует на них, тем самым поднимая вопрос о компетентности исполнительной власти и ее эффективности в области защиты национальной безопасности Соединенных Штатов.

Сейчас, когда на посту президента [США] находится Дональд Трамп, особенно заметно, что этот механизм работает именно так. Политика действующего президента идет вразрез с некоторыми давно устоявшимися представлениями о том, как должны действовать Соединенные Штаты, когда дело касается отношений с Россией.

Трамп публично отвергает предположения о том, что Москва вмешивалась в выборы 2016 года. Он сомневается в выводах американских разведывательных служб о том, что Россия имела отношение к хакерским атакам, его не интересует многолетнее присутствие России в Сирии, конфликт на Украине, и, похоже, он не имеет ни малейшего желания критиковать президента [России] Владимира Путина, а, наоборот, лишь восхищается им.

Это необычное поведение создало для Демократической партии возможность сформировать среди американцев мнение о том, что Россия сегодня является серьезнейшей угрозой для Соединенных Штатов. Многие представители Демократической партии были очень рады этой новости. Тенденция заметна уже сегодня: недавний опрос показывает — 47% американцев, которые считают себя сторонниками демократической партии, верят, что Россия представляет собой «самую серьезную угрозу» для Соединенных Штатов. Что касается сторонников республиканской партии, то пока всего лишь 10% придерживаются того же мнения.

Тем не менее демократы в будущем могут сильно пожалеть о том, что решили стать антироссийской партией.

Когда политическая партия акцентирует внимание на своем враждебном отношении к какой-либо стране, полагая, что это повысит ее популярность, она активизирует эффекты второго порядка, которые могут проявиться через несколько лет. Такая партия создает блок избирателей, которые слепо ненавидят какое-либо иностранное правительство — и, соответственно, граждан этой страны.

То самое иностранное правительство в ответ запускает антиамериканскую пропаганду, зачастую представляя Соединенные Штаты как само зло. В более широком смысле это порождает враждебность между Соединенными Штатами и другими странами, и эта враждебность сильно затрудняет сотрудничество по общим вопросам, отдаляет перспективу сближения и улучшения отношений.

Такая слепая внешнеполитическая ориентация на Россию также сопряжена с тем, что порой мы не замечаем других, более серьезных угроз на международной арене. Взять, к примеру, Китай. На моей собственной шкале от 1 до 10, показывающей степень опасности, которую конкуренты США представляют для нас как прямо, так и косвенно, Россия — это 3, Китай — 9.

С момента победы Трампа на президентских выборах у меня состоялись беседы со многими представителями иностранных правительств, а также с иностранными дипломатами. Большинство их них выражали озабоченность в связи с отсутствием у новой администрации плана скоординированных последовательных действий, направленных на сдерживание роста влияния Китая в тех регионах, где США заявляют, что они имеют жизненно важные интересы в сфере национальной безопасности.

Разлад во внутриполитической системе Америки играет на руку Пекину. В прошлом месяце один бывший китайский чиновник и дипломат сказал мне: «Каждая страна думает, что Америка сошла с ума. Мы, по сути, выигрываем, ничего не делая, просто оставаясь вменяемыми».

Если демократы действительно поддерживают свободную торговлю, демократию и права человека, то им нужно как можно скорее понять, что главную угрозу для них представляет именно Китай, а не Россия.

Кроме того, демократы обвиняют Москву во вмешательстве, но при этом не обсуждают факт столь легкого принятия обществом этой идеи — что в американские выборы можно вот так просто вмешаться. Десятки миллионов американцев быстро и без всяких сомнений приняли за правду то, что российские хакеры якобы совершили атаки на демократическую партию и сорвали ход выборов. Но ни один политик не говорит о том, что сам факт способности России это проделать, — огромная проблема, которая должна вызывать беспокойство.

Представления о внешних угрозах формируются людьми, которые руководствуются различными мотивами — финансовыми, профессиональными, репутационными и, конечно же, политическими. Демократическая партия может раздуть из мухи слона и создать серьезнейшую угрозу на ровном месте, как это случилось с Россией и Владимиром Путиным. Это было сделано для краткосрочной политической выгоды, но в долгосрочной перспективе действия демократов нанесут ущерб самим Соединенным Штатам.

Сегодня в Вашингтоне ставить интересы партии выше интересов страны — обычное дело. Это, конечно же, ужасно и неправильно, и демократы ради блага своей же страны должны воздержаться от нападок на Россию.