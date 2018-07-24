Волкер готов вновь встретиться с Сурковым

Киев, 24 июля. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о готовности провести новые переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По его словам, на данный момент никаких встреч не запланировано, однако он всегда готов к диалогу с российской стороной.

«У нас на данный момент нет запланированной встречи, я всегда открыт для встречи. Последний раз, когда мы общались, это был январь. И после этого он был снова назначен на свою должность, мы обменялись короткими фразами», — рассказал Волкер в эфире украинского телевидения.

Спецпредставитель США также выразил готовность обсудить с Россией проведение миротворческой операции в Донбассе. Напомним, что ранее о возможности размещения в Донбассе миротворческих сил ООН заявлял президент РФ Владимир Путин. Он предлагал определить «голубые каски» на линии разграничения для защиты наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона тоже выступает за введение миротворцев, однако настаивает на том, чтобы они были размещены на всей территории Донбасса.