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Сирия: боевики ИГ обнаружили тело пилота сбитого Израилем Су-22
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    Сирия: боевики ИГ обнаружили тело пилота сбитого Израилем Су-22

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    Сирия: боевики ИГ обнаружили тело пилота сбитого Израилем Су-22

    Дамаск, 24 июля. Один из пилотов Су-22 ВВС Сирии, сбитый военными Израиля, погиб, судьба второго летчика остается неизвестной.

    По данным сирийского военного источник, погибший пилот является полковником Омраном Мури. «Судьба второго пилота неизвестна», — добавил источник РИА Новости.

    Издание «Вестник Дамаска» сообщает, что тело Мури уже обнаружили боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

    Как сообщалось ранее, по самолету «Сухой» израильские военные выпустили две ракеты Patriot. В пресс-службе ЦАХАЛа уточнили, что бомбардировщик на два километра зашел в воздушное пространство Израиля, пишет Infox.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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