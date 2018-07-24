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Керлингист Крушельницкий готов признать вину в употреблении допинга
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    Керлингист Крушельницкий готов признать вину в употреблении допинга

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    Керлингист Крушельницкий готов признать вину в употреблении допинга

    Москва, 24 июля. Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что керлингист Александр Крушельницкий готов признать вину в употреблении мельдония на ОИ-2018, которые состоялись в Южной Корее. 

    Федерация рассматривает вариант досудебного соглашения с WCF. Всемирная федерация керлинга предложила Крушельницкому признать вину в нарушении антидопинговых правил. За этим может последовать двухлетняя дисквалификация, ответ российский спортсмен должен дать до сентября.

    По словам Дмитрия Свищева, рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде может занять долгое время. А этого времени у Крушельницкого нет, причем сторона защиты россиянина пока не может предоставить доказательства. В связи с этим керлингист принял решение согласиться с предложением WCF, пишет «РИА Новости».

    В то же время Россия настаивает на продолжении расследования, поскольку доказательства невиновости спортсмена можно предъявить позднее и сократить срок дисквалификации. Напомним, что Крушельницкий занял третье место на Играх в Южной Корее.

    Позднее в его допинг-пробе обнаружили следы мельдония, спортсмена лишили медали. В Москве на уровне парламентариев и дипломатов неоднократно говорили о политической подоплеке антидопингового скандала.

    Керлингист Крушельницкий готов признать вину в употреблении допинга

    Автор: Юлия Шелковенко
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