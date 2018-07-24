Волонтер объяснил, почему украинцы покидают Мариуполь

Мариуполь, 24 июля. Жители Мариуполя, который находится в контролируемом Киевом районе Донбасса, массово покидают город. Об этом рассказал работающий в Донбассе волонтер Энрике Менендес.

По его словам, главной причиной оттока населения стала оторванность города от остальной страны. Поезд из Киева в Мариуполь идет 18 часов. Столько же времени занимает поездка по железной дороге из Мариуполя в Краматорск.

«В Мариуполе хорошие зарплаты и это, к сожалению, не останавливает отток людей из города, потому что Мариуполь имеет несколько больших проблем – он изолирован от остальной Украины», — пояснил Менендес в эфире телеканала ZIK.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о готовящемся «нападении» России на Мариуполь. По словам члена Совета Федерации Олега Морозова, заявление Киева о «российской угрозе» являются традиционным элементом украинской политики. Сенатор уверен, что военнослужащие Донбасса не собираются ничего захватывать. Для них главное — чтобы украинские силовики перестали бомбить мирные города.