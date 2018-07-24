Шойгу надеется на военное сотрудничество РФ и США после саммита в Хельсинки

Москва, 24 июля. Российские военнослужащие рассчитывают, что прошедшая в финской столице встреча главы России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом придаст импульс углублению военного сотрудничества. Об этом заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, прошедшие переговоры в рамках саммита Россия — США будут способствовать консолидации усилий РФ, Соединенных Штатов и стран НАТО в интересах общей безопасности.

Шойгу отметил, что страны Североатлантического альянса увеличили количество задействованной в учениях в Восточной Европе авиации с 11 единиц до 101 за последние пять лет. В то же время наращиваются «натовские контингенты» стран в данном регионе, их численность увеличилась с 2014 года с 2 до 15 тысяч военных, отметил министр.

Он выразил обеспокоенность постоянным повышением интенсивности мероприятий по подготовке войск альянса, которые «втягивают в структуры» Финляндию и Швецию.

«Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры», — подчеркнул министр.

Напомним, встреча президентов двух стран прошла в Хельсинки 16 июля. В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы мировой повестки и развитие двусторонних отношений.

Ранее Шойгу рассказал о новых образцах оружия в российской армии, в числе которых ракетный комплекс «Тор-М2», бронемашины «Тайфун-К» и «Тайфун-У».