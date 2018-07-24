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Болгария строит забор из колючей проволоки на границе с Румынией
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    Болгария строит забор из колючей проволоки на границе с Румынией

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    Болгария строит забор из колючей проволоки на границе с Румынией

    Москва, 24 июля. Власти Болгарии начали строить забор на границе с Румынией, чтобы не допустить на территорию страны диких животных, которые могут быть переносчиками свиного гриппа. Об этом заявил министр сельского хозяйства, пищевой и лесной промышленности Болгарии Румен Породзанов.

    Минувшим утром Породзанов прибыл на границу Болгарии и Румынии, где принял участие в заседании координационного центра. По итогам заседания было принято решение построить​ забор из колючей проволоки, который станет препятствием для диких животных, что позволит минимизировать риск распространения свиного гриппа на территории Болгарии.

    Кроме того, болгарские власти планируют усилить пограничный контроль, а также провести дезинфекцию  и профилактику на крупных свиных фермах.

    Автор: Артем Никулин
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