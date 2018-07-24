Болгария строит забор из колючей проволоки на границе с Румынией
Москва, 24 июля. Власти Болгарии начали строить забор на границе с Румынией, чтобы не допустить на территорию страны диких животных, которые могут быть переносчиками свиного гриппа. Об этом заявил министр сельского хозяйства, пищевой и лесной промышленности Болгарии Румен Породзанов.
Минувшим утром Породзанов прибыл на границу Болгарии и Румынии, где принял участие в заседании координационного центра. По итогам заседания было принято решение построить забор из колючей проволоки, который станет препятствием для диких животных, что позволит минимизировать риск распространения свиного гриппа на территории Болгарии.
Кроме того, болгарские власти планируют усилить пограничный контроль, а также провести дезинфекцию и профилактику на крупных свиных фермах.