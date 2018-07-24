«Ложные смыслы»: Прилепин объяснил слова Пашинина об Украине-колонии и украинцах-папуасах

Актер Анатолий Пашинин, год назад вступивший в ряды украинских добровольцев и воюющий в Донбассе на стороне Киева, сравнил украинцев с папуасами. Российский писатель Захар Прилепин объяснил, что имел в виду Пашинин.

В одном из недавних интервью Анатолий Пашинин заявил, что жители Украины не могут называть себя украинцами, потому что их предки ничего не оставили потомкам, кроме «разоренной страны».

«Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца», — сказал Анатолий Пашинин в беседе с украинской журналисткой Соней Кошкиной.

Писатель Захар Прилепин, собравший в ДНР свой батальон и до недавнего времени занимавший в нем должность политрука, удивился, почему журналисты столько внимания уделяют высказываниям актера Пашинина.

«Иногда я удивляюсь нашим журналистам. Вчера обсуждали слова Пашинина о «чудовищном удовольствии», которое он получает от того, что его не убили в Донбассе, а сегодня все гадают, что же он имел в виду, сравнивая украинцев с папуасами. Я считаю, что в России есть более достойные мыслители, которых стоило бы упоминать в новостях», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Захар Прилепин.

По мнению писателя, заявления Анатолия Пашинина ровным счетом ничего не стоят. По крайней мере — для россиян.

«А мы придаем словам господина Пашинина ложные смыслы. Ну сказал Пашинин, что Украина —это колония. Он хочет, чтобы «Айдар», «Азов» и «Правый сектор»1 (экстремистские организации, их деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ. — Прим. ФАН) объединились и создали великую, неделимую и непобедимую украинскую нацию. Это его мечта. Вот об этом он, собственно, и говорит», — сказал Захар Прилепин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что актер Пашинин сошел с ума, говоря о том, что убийства, происходящие на войне в Донбассе, — это лучшее, что он видел в своей жизни.

Артиста, снявшегося в таких известных российских фильмах, как «Адмиралъ», «Мы из будущего», а также в популярных сериалах «Грозовые ворота» и «Побег», нужно запретить в России, как и кадры с ним на российском телевидении, считает парламентарий. По мнению Милонова, это будет лучшим ответом на выпады Пашинина.

1 Организация запрещена на территории РФ.