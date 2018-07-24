Прощание с советником президента РФ Яковлевым пройдет 26 июля

Москва, 24 июля. Прощание с советником президента России Вениамином Яковлевым пройдет в Центральной клинической больнице Москвы 26 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Прощание с Вениамином Яковлевым пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11.00», — говорится в сообщении.

Совет выразил соболезнования в связи со смертью Яковлева. Отмечается, что Яковлева и Совет связывали долгие годы партнерские отношения. Организация много сотрудничала с Яковлевым и активно вела работу над вопросами совершенствования законодательства об НКО, защиты адвокатов и реформирования суда присяжных.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Яковлев скончалась на 87-м году жизни после продолжительной болезни.