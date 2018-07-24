Сирия и ВКС РФ ведут масштабную бомбардировку позиций боевиков ИГ в Даръа и Эль-Кунейтре

ВВС Сирии и ВКС РФ возобновили авиаудары по военным объектам террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в юго-западной части САР в преддверии масштабного наступления подразделений Сирийской арабской армии (САА), сообщают многочисленные местные источники. Подробнее о ситуации на этом направлении читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Все территории на юго-западе арабской республики, ранее находившиеся в оккупации вооруженной оппозиции и боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), за исключением части районов на севере Эль-Кунейтры, перешли под полный контроль официального Дамаска спустя всего месяц после начала военной операции. Между тем в южных частях провинций Даръа и Эль-Кунейтра на границе с Израилем и Иорданией все еще сохраняется небольшой анклав ИГИЛ1.

При этом за месяц вооруженных действий между войсками САР и «зелеными» боевики ИГ1 даже смогли усилить свои позиции новыми отрядами из Свободной сирийской армии (ССА) и других якобы «оппозиционных» формирований. Кроме того, джихадисты несколько расширили свою зону контроля, отбив у «Ан-Нусры» и ее союзников, сконцентрировавших все силы на линии соприкосновения с САА, часть территорий, в том числе город Хейт, а недавно также и ряд поселений на северо-западе анклава.

Операция армии САР и ВКС РФ в юго-западной части Сирии должна завершиться зачисткой территорий, захваченных «Исламским государством». Предполагается, что масштабное наступление начнется в ближайшее время. Сейчас же союзники ведут подготовку, нанося удары по ключевым объектам военной инфраструктуры террористов. Бомбардировкам, по данным многих источников, уже подверглись позиции ИГ в районах населенных пунктов Джиллен, Тасиль, Сахм Аль-Джулан, Аш-Шаджара, Вади Аль-Харир и некоторых других.

Между тем армейские подразделения правительственных войск САР также начали атаки опорных пунктов боевиков ИГИЛ на юго-западе Даръа. Так, по информации новостного ресурса в Twitter (@SyriawatanNews), военнослужащие САА в настоящее обстреливают расположения сил «Исламского государства» недалеко от прифронтового города Тасиль.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов заметил в комментарии для ФАН, что все последние совместные операции сирийских войск и российских ВКС завершались успешно и укладывались в короткие сроки. Никаких оснований полагать, что в этот раз вдруг будет как-то иначе, попросту нет.

«С военной точки зрения, правительственная армия САР смогла накопить колоссальный опыт, особенно за предыдущий год и, конечно, в ходе последующих событий первой половины 2018-го. Все действия в рамках антитеррористических операций уже хорошо отработаны, и потому в успехе сомневаться не приходится. Учитывая опыт взаимодействия сирийских войск и наших ВКС, я думаю, что они достаточно быстро разберутся с этим последним оплотом ИГИЛ в регионе», — предположил наш собеседник.

Единственное, что может нарушить ход военной операции против «Исламского государства» на этом направлении, — это намеренное вмешательство внешних сил. Такое, как, например, сегодняшнее нападение Израиля на сирийский самолет Су-22, выполнявший спецоперацию против ИГ в районе Голанских высот, заметил политолог.

«Тем не менее сложная политическая обстановка может внести свои коррективы. Не исключено, в частности, что в ситуацию на поле боя попытаются вмешаться спецслужбы других стран. Возможны, кроме того, и новые провокации. Поэтому давать стопроцентный прогноз, как и в любом деле, не стоило бы. Однако пока нет каких-то серьезных факторов, которые могли бы в значительной степени повлиять на эффективность действий сирийских и российских сил. Даже несмотря на сообщения об Израиле, сбившем сирийский самолет, что, несомненно, тоже вносит осложнения в обстановку в регионе», — добавил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.