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Эрдоган выразил соболезнования премьеру Греции из-за гибели людей при пожарах
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    Эрдоган выразил соболезнования премьеру Греции из-за гибели людей при пожарах

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    Эрдоган выразил соболезнования премьеру Греции из-за гибели людей при пожарах

    Москва, 24 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Греции Алексисом Ципрасом. Он выразил соболезнования в связи с массовой гибелью людей в крупных пожарах, сообщает Anadolu.

    Накануне в Греции в регионе Аттика произошло несколько пожаров. По последним данным, жертвами инцидентов стали около 60 человек. В последние несколько дней в Греции стоит 40-градусная жара, ситуация усугубляется ветром, который быстро распространяет огонь.

    Турецкий лидер во время телефонного общения с греческим премьером выразил свои соболезнования. Он пожелал пострадавшим при пожарах скорейшего выздоровления. Эрдоган добавил, что Турция готова оказать помощь Афинам.

    Ранее сообщалось, что Латвия обратилась за помощью к Белоруссии в связи с ростом числа пожаров. Литовские власти не надеются на помощь ЕС, поскольку к Брюсселю с той же проблемой обратились еще ряд стран.

    Автор: Юлия Шелковенко
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