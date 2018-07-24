Эрдоган выразил соболезнования премьеру Греции из-за гибели людей при пожарах

Москва, 24 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Греции Алексисом Ципрасом. Он выразил соболезнования в связи с массовой гибелью людей в крупных пожарах, сообщает Anadolu.

Накануне в Греции в регионе Аттика произошло несколько пожаров. По последним данным, жертвами инцидентов стали около 60 человек. В последние несколько дней в Греции стоит 40-градусная жара, ситуация усугубляется ветром, который быстро распространяет огонь.

Турецкий лидер во время телефонного общения с греческим премьером выразил свои соболезнования. Он пожелал пострадавшим при пожарах скорейшего выздоровления. Эрдоган добавил, что Турция готова оказать помощь Афинам.

Ранее сообщалось, что Латвия обратилась за помощью к Белоруссии в связи с ростом числа пожаров. Литовские власти не надеются на помощь ЕС, поскольку к Брюсселю с той же проблемой обратились еще ряд стран.