Сирия сегодня: Израиль сбил Су-22 над Голанами, «Праща Давида» спасовала перед «Точкой»

Сирия сегодня, 24 июля. Воздушная война Израиля в сирийском небе. Израильская «Праща Давида» оказалась бессильной перед ракетами «Точка». Сергей Лавров и Валерий Герасимов обсудили Сирию с Ангелой Меркель.

Воздушная война Израиля в небе Сирии

О боестолкновении в воздухе между военно-воздушными силами Сирии и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщают СМИ со ссылкой на сообщение израильских военных.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что военный самолет российского производства «Сухой» ВВС Сирии был сбит израильскими военными. Это произошло после того, как «Сухой» якобы нарушил воздушное пространство Израиля. «Газета.ру» со ссылкой на Reuters сообщает, что Израиль перехватил «Сухого» двумя ракетами-перехватчиками «Патриот» после того, как сирийский самолет якобы углубился на два километра в воздушное пространство Израиля.

Первоначально шла речь именно о перехвате, но затем появилась информация, что «Сухой» потерпел крушение в районе Голанских высот. Информации о судьбе экипажа самолета нет. Израиль не исключает, что самолет мог упасть на сирийской территории.

Официальный Дамаск признал факт потери самолета Су-22 в результате атаки израильских ПВО, однако заявил, что воздушное судно было сбито в воздушном пространстве Сирии во время патрулирования на юге страны.

Напомним, Голанские высоты аннексированы Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1973 году в ходе войны Судного дня Голаны стали ареной ожесточенных боев, но Сирия так и не смогла вернуть эту территорию под свой контроль. Позже по договору о разделении сил между Израилем и Сирией от 31 мая 1974 года часть провинции Эль-Кунейтра была возвращена Сирии, но остальную территорию Голанских высот Израиль считает своей, что не признается мировой общественностью.

«Праща Давида» оказалась бессильна перед «Точками»

Еще одна новость последних часов о противостоянии Сирии и Израиля в районе Голанских высот. Сообщается, что новейшая израильская система ПРО не смогла перехватить две сирийские ракеты «Точка».

Речь идет о первом известном случае боевого применения новейшей израильской системы противоракетной обороны «Праща Давида». Система ПРО не смогла поразить намеченные цели — две тактические ракеты «Точка», выпущенные сирийскими правительственными войсками в сторону позиций боевиков террористических организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую телерадиокомпанию «Кан».

По данным источника, одна из двух противоракет, выпущенных «Пращей Давида», упала на территории Сирии, вторая была взорвана в воздухе по сигналу с земли. Это было сделано после того, как стало ясно, что сирийские «Точки» не пересекут границу Израиля.

Лавров и Герасимов обсудили Сирию с Меркель

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава российского Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудили с канцлером Германии Ангелой Меркель урегулирование в Сирии. Беседа состоялась в ходе встречи в Берлине, сообщает МИД РФ.

Лавров и Герасимов обсудили с Меркель проблемы и аспекты урегулирования в Сирии, а также задачи, которые необходимо решить для продвижения политического процесса и создания возможностей для возвращения беженцев в свои дома.

Отметим, на территориях, контролируемых официальным Дамаском, процесс возвращения беженцев проходит очень активно, в свои дома ежедневно возвращаются сотни мирных жителей, а также бывших боевиков, решивших сложить оружие и прекратить участие в конфликте.