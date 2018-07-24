Законопроект о безвизовом въезде в Россию для болельщиков ЧМ прошел первое чтение

Москва, 24 июля. Законопроект о безвизовом въезде в Россию для болельщиков ЧМ принят Госдумой в первом чтении. Согласно тексту пояснительной записки к документу, принятие закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех фракций парламента Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Неверов («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), а также ряд депутатов Госдумы.

По словам Володина, ко второму чтению в законопроект могут внести поправки о безвизовом посещении России не только для болельщиков, но и для членов их семей, сообщает «Интерфакс».

Напомним, последнее заседание весенней сессии парламентарии проведут в эту пятницу. Не исключено, что законопроект о безвизовом въезде для болельщиков чемпионата мира по футболу будет принят до ухода Госдумы на летние каникулы.