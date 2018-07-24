Шойгу рассказал о новых образцах оружия в российской армии

Москва, 24 июля. Доля нового оружия в российских сухопутных войсках с 2016 года выросла с 35% до 48%. Такие данные во вторник предоставил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, за это время в войска было поставлено около 5 тыс. единиц новейшего вооружения и военной техники. Кроме того, армия получила модернизированные образцы — ракетный комплекс «Тор-М2», бронемашины «Тайфун-К» и «Тайфун-У».

«Разработано и поступило в войска пять новых образцов, превосходящих по своим возможностям лучшие зарубежные аналоги», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны также подчеркнул, что с 2016 года число контрактников в Сухопутных войсках увеличилось с 90 тыс. до 131 тыс. человек. В результате данная категория военнослужащих впервые стала преобладать над срочниками, которые идут в армию по призыву. Кроме того, большой спрос на службу по контракту позволил укомплектовать должности младших офицеров и специалистов.