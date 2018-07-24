Ушаков: Путин встретится с Си Цзиньпином на саммите БРИКС  

Москва, 24 июля. Российский президент Владимир Путин встретится с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Как вы знаете, у нас имеются договоренности о проведении встреч руководителей, используя их участие в каждом международном форуме, и эта договоренность четко выполняется» — заявил он.

Ушаков обратил внимание, что встреча пройдет в неформальной обстановке за обеденным столом. На ней лидеры обсудят подготовку участия Си Цзиньпина в экономическом форуме во Владивостоке, а также вопросы двухстороннего сотрудничества по всем направлениям.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет 26-27 июля в ЮАР. Лидеры стран рассмотрят варианты сотрудничества на различных направлениях