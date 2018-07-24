Меню
Политика
Ушаков: Путин встретится с Си Цзиньпином на саммите БРИКС  
Политика
Шойгу рассказал об увеличении числа боевой авиации НАТО в Европе
Следующая новость
Загрузка...

    Ушаков: Путин встретится с Си Цзиньпином на саммите БРИКС  

    40

    Ушаков: Путин встретиться с Си Цзиньпином на саммите Брикс  

    Москва, 24 июля. Российский президент Владимир Путин встретится с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

    «Как вы знаете, у нас имеются договоренности о проведении встреч руководителей, используя их участие в каждом международном форуме, и эта договоренность четко выполняется»  — заявил он.

    Ушаков обратил внимание, что встреча пройдет в неформальной обстановке за обеденным столом. На ней лидеры обсудят подготовку участия Си Цзиньпина в экономическом форуме во Владивостоке, а также вопросы двухстороннего сотрудничества по всем направлениям.

    Напомним, что саммит БРИКС пройдет 26-27 июля в ЮАР. Лидеры стран рассмотрят варианты сотрудничества на различных направлениях

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.