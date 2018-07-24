Сбитый Израилем самолет ВВС Сирии не нарушал воздушное пространство — источник

Дамаск, 24 июля. Самолет ВВС Сирии, который был избит Израилем, на нарушал воздушное пространство в районе Голанских высот. Об этом рассказал сирийский военный источник.

По его словам, ПВО Израиля обстреляли сирийский самолет недалеко от города Сайда во время выполнения боевого задания, атакую позиции террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на окраине долины Ярмук.

«Самолет «Сухой», сбитый израильскими ракетами Patriot, точно не входил в воздушное пространство оккупированных Голанских высот», — цитирует РИА Новости собеседника.

Напомним, израильские военные сбили сирийский самолет, который, по словам представителя израильской армии Йонатана Конрикуса, вошел в воздушное пространство Израиля на два километра.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министерство обороны Сирии подтвердило, что Израиль сбил Су-22 ВВС САР. По предварительной информации, пилот был захвачен террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.