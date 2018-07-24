Москва, 24 июля. Российские инженерные войска за два года из зон половодья эвакуировали более 30 тысяч человек и порядка семи тысяч единиц техники. Об этом во вторник сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«С 2016 года из районов затопления эвакуировано более 30 тысяч гражданских лиц и около семи тысяч единиц техники. Переправлено порядка 10,5 тысячи тонн материальных средств», — уточнил он.

Шойгу отметил, что каждый год инженерные войска создают временные и паромные переправы в местах, где существующие мосты разрушены. Глава Минобороны РФ добавил, что в настоящее время инженеры Центрального военного округа работают в Оренбургской области.

Министр подчеркнул, что состояние российских инженерных войск отвечает необходимым требованиям. Он выразил уверенность, что запланированные мероприятия позволят выйти войскам на новый уровень.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о новых образцах оружия в российской армии, отметив, что с 2016 года доля нового вооружения в сухопутных войсках РФ увеличилась с 35% до 48%.