Лоукостер «Победа» получил допуск на полеты в Ирландию

Москва, 24 июля. Лоукостер «Победа», который входит в группу компании «Аэрофлот», получил допуск на полеты из Москвы в Дублин. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Росавиации.

По данным документа, низкобюджетной авиакомпании выдан допуск на четыре рейса в неделю по направлению из российской столицы в Ирландию.

Стоит отметить, что лоукостер базируется в аэропорту «Внуково» в Москве. По данным компании, она перевезла за прошлый год свыше 4 миллионов человек.

Напомним, в начале июня стало известно о скандале с «пьяными пилотами» лоукостера. Они были отстранены от работы, так как у первого в крови обнаружили оказалось 0,41 промилле алкоголя, а у второго — 0,71 промилле. «Победа» впоследствии сделала официальное заявление о том, что оба пилота были немедленно уволены по соглашению сторон, передает «Ридус».