ФАН публикует фото с места крушения самолета в Подмосковье

Москва, 24 июля. Легкомоторный самолет Zen потерпел крушение в Подмосковье. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места трагедии.

Инцидент произошел в Серпуховском районе. Арендованный на аэродроме «Дракино» легкомоторный самолет Zen потерпел крушение. Внутри воздушного судна находились два человека — никто не выжил.

Причины трагедии на данный момент не известны. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места чрезвычайного происшествия. На снимках видно, что самолет потерпел крушение на окраине поля, около леса.