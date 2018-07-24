Меню
Происшествия
ФАН публикует фото с места крушения самолета в Подмосковье
Политика
Шойгу рассказал об увеличении числа боевой авиации НАТО в Европе
Следующая новость
Загрузка...

    ФАН публикует фото с места крушения самолета в Подмосковье

      /  Обновлено: 
    31

    ФАН публикует фото с места крушения самолета в Подмосковье

    Москва, 24 июля. Легкомоторный самолет Zen потерпел крушение в Подмосковье. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места трагедии.

    Инцидент произошел в Серпуховском районе. Арендованный на аэродроме «Дракино» легкомоторный самолет Zen потерпел крушение. Внутри воздушного судна находились два человека — никто не выжил.

    Причины трагедии на данный момент не известны. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места чрезвычайного происшествия. На снимках видно, что самолет потерпел крушение на окраине поля, около леса.

    ФАН публикует фото с места крушения самолета в Подмосковье

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.