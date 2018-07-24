Шойгу заявил об укреплении западной границы России

Москва, 24 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что свыше 70 соединений и воинских частей сформировано с 2016 года в Западном военном округе (ЗВО). Об этом он сказал в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас совершенствования боевого состава войск и системы базирования​​​", — сказал министр.

Он подчеркнул, что в связи с этим западная граница России была укреплена 70 военными соединениями и частями. Здесь создается необходимая инфраструктура, до конца 2018 года будут введены в эксплуатацию свыше 350 различных объектов.

Современное вооружение ЗВО увеличилось до 54%. Военные продолжают агитационную работу о службе по контракту. В результате акций прибыло 40 тысяч человек.

Минобороны РФ уделяют внимание подготовке группировки войск Белоруссии и России, речь идет о совместных маневрах «Щит союза-2019». Шойгу добавил, что по результатам проверок был выявлен качественный рост уровня подготовки военных.