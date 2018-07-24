Путин встретится с президентом ЮАР на полях саммита БРИКС

Москва, 24 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса 26 июля проведут встречу на полях саммита БРИКС. Об этом во вторник сообщает пресс-служба президента России.

Это будет первой встречей лидеров двух государства с момента избрания Рамафозы президентом ЮАР. С предыдущим президентом африканской страны Джейкобом Зумой Путин встречался 11 раз.

Как говорится в сообщении, между Россией и ЮАР поддерживается интенсивный политический диалог. Так, российскую столицу в июне 2018 года посещала спикер Национальной ассамблеи парла­мента ЮАР Б.Мбете, которая встречалась с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также принимала участие в Международном форуме по раз­витию парламентаризма.

Кроме того, констатируется расширение контактов по линии Совбеза РФ: за этот год состоялись две встречи секретаря СБ Николая Патрушева и министра госбезопасности ЮАР.

Отмечается и развитие торгово-экономических связей. Объем российских капита­ло­вложений в ЮАР оставляет около 1 млрд долларов. На сельхозпродукцию приходится порядка 45% двусторонней торговли. В прошлом году товаро­оборот вырос на 15,8%, а за пять месяцев 2018 года он увеличился еще на 48,1%.



