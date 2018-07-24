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Виктория Скрипаль будет просить встречи с дядей у Скотланд-Ярда
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    Виктория Скрипаль будет просить встречи с дядей у Скотланд-Ярда

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    Виктория Скрипаль будет просить встречи с дядей у Скотланд-ЯрдаЯрославль, 24 июля. Племянница отравленного в Британии бывшего полковника ГРУ Скрипаля Виктория обратится в Скотланд-Ярд с просьбой встретиться со своим дядей.

    Она заявила, что планирует подать документы на британскую визу. Если женщине ее предоставят, то в Лондоне она отправится в Скотланд-Ярд, где будут просить встречи со Скрипалем.

    «Попробую сходить в Скотланд-Ярд. У меня есть доверенность от бабушки на представление интересов семьи Скрипаль. На территории Великобритании, как представитель бабушки, я могу просить Скотланд-Ярд о том, чтобы они разрешили мне встретиться с дядей», — сообщила она.

    Напомним, что ранее  Виктория Скрипаль решила баллотироваться в депутаты ярословаской облдумы от партии «Справедливая Россия».

    Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии британских следователей, они якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом. Несмотря на отсутствие доказательств, британские власти обвинили в причастности к инциденту Москву и развязали дипломатическую страну, выслав из страны российских дипломатов.

    РФ неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к произошедшему в Солсбери. Кроме того, Москва неоднократно предлагала британским коллегам совместно проводить расследование, однако Лондон от сотрудничества отказался.

     

    Автор: Денис Коробейников
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