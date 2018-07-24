Меню
Происшествия
Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье
Политика
Шойгу рассказал об увеличении числа боевой авиации НАТО в Европе
Следующая новость
Загрузка...

    Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

    38

    Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

    Москва, 24 июля. Два человека погибли при крушении легкомоторного самолет Zen в Московской области, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Трагедия произошла в Серпуховском районе Подмосковья. По пока неустановленным причинам потерпел крушение частный легкомоторный самолет.

    Внутри воздушного судна находились два человека. Спасателям удалось извлечь их из-под обломков, однако полученные при крушении травмы оказались не сопоставимы с жизнью — оба человека мертвы.

    Сообщалось, что легкомоторный самолет Zen был арендован на аэродроме «Дракино».

    Ранее, 18 июля, один из пассажиров самолета, который разбился в ЮАР, снял на камеру момент крушения воздушного судна. Видео было опубликовано в Сети.

     

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.