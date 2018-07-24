Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

Москва, 24 июля. Два человека погибли при крушении легкомоторного самолет Zen в Московской области, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Трагедия произошла в Серпуховском районе Подмосковья. По пока неустановленным причинам потерпел крушение частный легкомоторный самолет.

Внутри воздушного судна находились два человека. Спасателям удалось извлечь их из-под обломков, однако полученные при крушении травмы оказались не сопоставимы с жизнью — оба человека мертвы.

Сообщалось, что легкомоторный самолет Zen был арендован на аэродроме «Дракино».

Ранее, 18 июля, один из пассажиров самолета, который разбился в ЮАР, снял на камеру момент крушения воздушного судна. Видео было опубликовано в Сети.