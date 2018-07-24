Новая встреча Путина и Трампа может состояться на саммите G20 в Аргентине

Москва, 24 июля. Новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, сообщил во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он напомнил, что ранее американская сторона предложила провести новую встречу Путина и Трампа в Вашингтоне в конце года, однако подготовка к ней пока не начиналась. Ушаков не исключил, что встреча двух лидеров может пройти на других площадках.

«Есть и другие варианты, которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими руководителями. Это упоминавшаяся мною встреча лидеров «двадцатки» в Буэнос-Айресе. Может быть, будут и другие форумы международные, на которых примут участие и Трамп, и Путин», — пояснил он.

На таких форумах, по словам Ушакова, также может быть затронут вопрос новой встречи президентов России и США.

«Но пока, еще раз подчеркну, мы к практической проработке новой встречи не приступаем», — заключил помощник российского лидера.

Напомним, первая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. На ней стороны обсудили двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, ситуации на Украине и в Сирии. После переговоров Трамп заявил, что доволен прошедшим российско-американским саммитом, и рассказал о новых встречах с российским лидером.