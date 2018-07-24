Съемки четвертой части «Гардемаринов» начнутся этой осенью
Москва, 24 июля. Съемки четвертой части популярной серии фильмов «Гардемарины» начнутся осенью 2018 года. Об этом заявила режиссер ленты Светлана Дружинина.
По ее словам, в новой картине снимутся практически все актеры, которые появлялись в предыдущих частях серии. Так, например, уже известно, что актерский состав «Гардемаринов-4» пополнил Александр Домогаров, сыгравший в третьей части.
«Мы готовимся к работе, надеемся этой осенью начать съемки», — рассказала Дружинина ТАСС.
Напомним, что в июне Микультуры выделило деньги на создание четвертого фильма про приключения гардемаринов. Первая часть вышла в 1988 году и сразу стала советской классикой. Вторая часть вышла в 1991 году, а третья — в 1992. Съемки четвертой части планировалось начать еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием проект был заморожен.