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Политика
Москалькова предложила Денисовой проведать украинских браконьеров в Крыму
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    Москалькова предложила Денисовой проведать украинских браконьеров в Крыму

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    Москалькова предложила Денисовой проведать украинских браконьеров в Крыму

    Москва, 24 июля. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова пригласила украинского омбудсмена Людмилу Денисову посетить украинских браконьеров, которые были задержаны в Крыму.

    В начале мая у берегов Крыма было задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». Экипаж судна нарушил запрет на вылов черноморской камбалы​​​. В отношении капитана украинского судна возбуждено уголовное дело о браконьерстве. В настоящее время капитан «ЯМК-0041» содержится в СИЗО Симферополя.

    Москалькова направила письмо украинскому омбудсмену, в котором проинформировала Денисову, что она может посетить экипаж судна «ЯМК-0041», члены которого были задержаны за браконьерство.

    Автор: Артем Никулин
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