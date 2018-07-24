Москалькова предложила Денисовой проведать украинских браконьеров в Крыму

Москва, 24 июля. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова пригласила украинского омбудсмена Людмилу Денисову посетить украинских браконьеров, которые были задержаны в Крыму.

В начале мая у берегов Крыма было задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». Экипаж судна нарушил запрет на вылов черноморской камбалы​​​. В отношении капитана украинского судна возбуждено уголовное дело о браконьерстве. В настоящее время капитан «ЯМК-0041» содержится в СИЗО Симферополя.

Москалькова направила письмо украинскому омбудсмену, в котором проинформировала Денисову, что она может посетить экипаж судна «ЯМК-0041», члены которого были задержаны за браконьерство.