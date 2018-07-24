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МО Сирии подтвердило, что Израиль сбил сирийский самолет Су-22
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    МО Сирии подтвердило, что Израиль сбил сирийский самолет Су-22

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    МО Сирии подтвердило, что Израиль сбил сирийский самолет Су-22

    Дамаск, 24 июля. Министерство обороны Сирии подтвердило, что Израиль сбил самолет Су-22 ВВС САР, который наносил удары по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

    Ранее стало известно, что израильские военные сбили самолет ВВС Сирии. По словам представителя израильской армии Йонатана Конрикуса, сирийский самолет вошел в воздушное пространство Израиля на два километра, в результате был сбит ракетами Patriot. Однако сирийский военный источник заявил, что Тель-Авив обстрелял сирийский самолет в воздушном пространстве САР.

    По предварительным данным министерства обороны Сирии, террористы захватили пилота.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Израиль знал, что сбивает сирийский самолет, а не российский, который появился в воздушном пространстве над Голанскими высотами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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