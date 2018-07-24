Путин предложит странам БРИКС подключиться к помощи Сирии

Москва, 24 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин на встрече с лидерами стран БРИКС предложит присоединиться к программе гуманитарной помощи Сирии.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее, что глава государства посетит ЮАР 26-27 июля. Здесь он примет участие в работе саммита БРИКС. По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин намерен обсудить вопрос о помощи Сирии.

Речь идет о гуманитарной поддержке республики. Помощник президента отметил, что акцент будет сделан на процессе урегулирования.

«Президент остановится на шагах налаживания межсирийского политического диалога, предложит странам БРИКС активнее подключиться к оказанию гуманитарной помощи сирийцам», — пояснил он.

Напомним, что в ЮАР состоится юбилейный десятый саммит БРИКС.