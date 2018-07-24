Легкомоторный самолет с двумя людьми разбился в Подмосковье

Москва, 24 июля. Легкомоторный самолет Zen потерпел крушение в Подмосковье, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В Серпуховском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека.

Одного из них извлекли из кабины со слабым пульсом. Операция по извлечению второго человека из-под обломков продолжается. Информация о состоянии здоровья экипажа на данный момент уточняется.

Известно, что самолет был частным. Воздушное судно было арендовано на аэродроме «Дракино».