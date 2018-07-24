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Легкомоторный самолет с двумя людьми разбился в Подмосковье
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    Легкомоторный самолет с двумя людьми разбился в Подмосковье

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    Легкомоторный самолет с двумя людьми разбился в Подмосковье

    Москва, 24 июля. Легкомоторный самолет Zen потерпел крушение в Подмосковье, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В Серпуховском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека.

    Одного из них извлекли из кабины со слабым пульсом. Операция по извлечению второго человека из-под обломков продолжается. Информация о состоянии здоровья экипажа на данный момент уточняется.

    Известно, что самолет был частным. Воздушное судно было арендовано на аэродроме «Дракино».

     

    Автор: Катерина Иванова
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