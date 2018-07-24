Меню
Весь мир
Ученые впервые вычислили скорость движения нейтрино
Политика
Шойгу рассказал об увеличении числа боевой авиации НАТО в Европе
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые впервые вычислили скорость движения нейтрино

      /  Обновлено: 
    55

    Ученые впервые вычислили скорость движения нейтрино

    Вашингтон, 24 июля. Ученым впервые удалось вычислить скорость движения частицы с бесконечно малой массой — нейтрино.

    Астрономы из международной группы осуществили важное для науки исследование, сравнив время прибытия частиц и вспышки света от галактики, расположенной на удалении в четыре миллиона световых лет от Земли.

    Ученым удалось установить, что разница между этими двумя показателями небольшая — она составляет всего одну миллиардную долю секунды. Таким образом, эксперты смогли опровергнуть гипотезу о том, что нейтрино перемещаются в пространстве быстрее скорости света. К такому выводу ученых натолкнул эксперимент, проведенный в 2011 году с помощью детектор частиц OPERA.

    Однако специалисты признали, что эти две величины очень близки, передает «ФедералПресс». Астрономы напомнили, что со скоростью почти в 300 тысяч километров в секунду движутся частицы света — фотоны.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.