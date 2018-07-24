Ученые впервые вычислили скорость движения нейтрино

Вашингтон, 24 июля. Ученым впервые удалось вычислить скорость движения частицы с бесконечно малой массой — нейтрино.

Астрономы из международной группы осуществили важное для науки исследование, сравнив время прибытия частиц и вспышки света от галактики, расположенной на удалении в четыре миллиона световых лет от Земли.

Ученым удалось установить, что разница между этими двумя показателями небольшая — она составляет всего одну миллиардную долю секунды. Таким образом, эксперты смогли опровергнуть гипотезу о том, что нейтрино перемещаются в пространстве быстрее скорости света. К такому выводу ученых натолкнул эксперимент, проведенный в 2011 году с помощью детектор частиц OPERA.

Однако специалисты признали, что эти две величины очень близки, передает «ФедералПресс». Астрономы напомнили, что со скоростью почти в 300 тысяч километров в секунду движутся частицы света — фотоны.