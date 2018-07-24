Платить придется даже за курятники: теперь за долги по ЖКХ на Украине можно сесть в тюрьму

Украинское правительство окончательно одобрило план по так называемой «монетизации льгот» и резкому сокращению числа получателей субсидий на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Предполагается, что уже с 1 августа из соответствующих списков «льготников» будут фактически вычеркнуты до 200 тысяч граждан, еще столько же подвергнутся унизительной проверке на целесообразность выделения им государственной помощи на будущий год. Одновременно за просрочку долгов по квитанциям ЖКХ планируется ввести наказание вплоть до тюремного заключения. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях министр социальной политики Украины Андрей Рева, известный своими эпатажными заявлениями о том, что «украинцы слишком много едят» и «потребляют слишком много света», на заседании кабмина в очередной раз отрапортовал об успехах инициированной им «коммунальной реформы».

Дескать, в ходе проделанной профильным ведомством работы расходы украинского госбюджета на финансирование субсидий ЖКХ сократились по сравнению с этим же периодом прошлого года в 4,5 (!) раза.

Явной заслугой своей команды Андрей Алексеевич считает проведение «чисток» в рядах самих соискателей помощи. Согласно официальной информации, распространенной Минсоцполитики Украины, только за последние полгода количество украинских семей, имеющих право на упомянутые субсидии по «коммуналке», сократилось на 40%. Предполагается, что к концу августа эти показатели превысят 60%.

«Расчет в данном случае прост: на данный момент государственной материальной помощи лишились те, кто проживает в частных домах общей площадью в 200 квадратных метров и квартирах в 120 квадратов, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН украинский аналитик в сфере ЖКХ Виктор Войтюк. — Уже в обозримом будущем субсидии потеряют те, у кого «на балансе» находятся хозяйственные постройки. Причем речь идет не только и не столько о дачных домиках: отдельно взятый арендатор будет платить даже за курятники и — извините за такой сленг — сортиры. Рассчитывать на снисхождение власти здесь не приходится — в борьбе за латание дыр в бюджете Киев будет использовать все средства».

Еще одним новшеством стала идея введения уголовной ответственности как за просрочку платы по квитанциям, так и за сокрытие дополнительных доходов при уже имеющихся льготах.

«В обоих случаях наказание может составить до трех лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве, — отметил Федеральному агентству новостей юрист Андрей Евдокименко. — Если это положение будет одобрено, за решеткой фактически могут оказаться тысячи людей, которые в свое время не могли расплатиться за отопление и газ, а также те, кто, получая субсидию, нелегально работал и, таким образом, «обворовывал» государство».

Похоже, «показательную порку» государство решило начать именно с первой категории таких граждан. Так, накануне к жительнице Киевской области Наталье Ивановне М. нагрянули судебные исполнители, пригрозившие семидесятилетней пенсионерке «пожизненным заключением», если та в течение недели не заплатит задолженность за «коммуналку» в размере 20 тысяч гривен (около 45 тысяч рублей).

«Пришли крепкие молодые люди. Сказали, что я мошенница похлеще Мавроди (не так давно «финансовые пирамиды» на территории обнищавшей Украины получили второе дыхание. — Прим. ФАН), и угрожали мне тюрьмой, — говорит бывшая учительница русского языка и литературы, получающая ежемесячное содержание в размере всего 1600 гривен. — Может, мне и вправду придется за бесценок продать свой «курятник» (речь идет о ветхом домике в ста километрах от столицы. — Прим. ФАН) и уйти на покой в дом престарелых?»

Настроение Натальи Ивановны разделяют и другие ее «друзья по несчастью».

«С меня сняли субсидию только за то, что я получал переводы из России от дочери, — говорит в доверительной беседе с корреспондентом ФАН уволенный по сокращению штатов бывший сотрудник одного из харьковских предприятий Константин С. — На пособие по безработице я не могу купить даже элементарный набор продуктов для себя и супруги. Получается, теперь я преступник и сяду в тюрьму, поскольку оказался лгуном (был использован ненормативный аналог слова «лгун». — Прим. ФАН) в глазах [президента Украины Петра] Порошенко и [премьер-министра Владимира] Гройсмана?»

В условиях нынешней украинской действительности подобные вопросы остаются риторическими. На этом фоне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его страна в контексте фискальных сборов приближается к «цивилизованной Европе».