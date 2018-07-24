Ушел из жизни советник президента России Яковлев

Москва, 24 июля. На 87-м году ушел из жизни после продолжительной болезни советник президента России Вениамин Яковлев.

По словам источника в окружении политика, прощание с ним запланировано на четверг, 26 июля, в 11.00 по московскому времени. Церемония пройдет в Центральной клинической больнице с поликлиникой управления делами президента РФ (ЦКБ), передает ТАСС.

По данным официального сайта Кремля, советником главы России Яковлев являлся с февраля 2005 года. До этого он сделал блестящую юридическую карьеру в ведомствах СССР, в том числе с 1989 года по 1990 год был одним из последних министров юстиции Советского Союза.

В том числе с декабря 1990 года по ноябрь 1991 Яковлев был председателем Высшего Арбитражного суда СССР. Он принимал участие в создании системы арбитражных судов России, а в 1992 году стал председателем Высшего Арбитражного суда РФ, который возглавлял 13 лет.

Яковлеву присуждены звания доктора юридических наук, профессора и члена-корреспондента Российской академии наук. Он стал автором научных трудов по проблемам теории права, гражданского права и правосудия.

Стоит отметить, что советник президента РФ был награжден рядом орденов, в том числе Яковлев являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».