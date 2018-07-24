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Ушаков анонсировал визит Путина в Индию
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    Ушаков анонсировал визит Путина в Индию

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    Ушаков анонсировал визит Путина в Индию

    Москва, 24 июля. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков рассказал о планах главы государства Владимира Путина посетить Индию в октябре текущего года. По его словам, в настоящее время ведется подготовка к предстоящей поездке, она также ведется и со стороны индийских коллег.

    «В октябре будет визит, это, конечно, будет ключевым событием в контексте наших двусторонних отношений», — сказал помощник российского лидера.

    Напомним, что Индия и Россия достигли заключительной стадии переговоров по поставкам зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

    Ранее Путин отметил продуктивное взаимодействие и плотный контакт министерств обороны РФ и Индии. 

    Стоит отметить, что отношения России и Индии укрепляются с каждым днем, благодаря приверженности развитию сотрудничества со стороны лидеров стран и двух народов. 

    Автор: Тимур Румянцев
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