Пациентка умерла во время операции по интимной пластике в московской клинике

Москва, 24 июля. Сотрудники Следственного комитета по Москве возбудили уголовное дело после смерти пациентки в одной из клиник Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 39-летней женщине стало плохо во время операции, и через некоторое время она умерла. По информации СМИ, женщине делали интимную пластику. Трагедия случилась вечером в понедельник, 23 июля.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, провели обыски и изъяли медицинскую и другую необходимую документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Было возбуждено уголовное дело по части второй статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Стоит отметить, что подобные происшествия случаются уже не первый раз. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что после проведенной косметологической операции скончалась 51-летняя женщина в клинике на северо-западе столицы.