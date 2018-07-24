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ЛНР: ВСУ готовят в Кировограде диверсантов для переброски в Донбасс
Политика
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    ЛНР: ВСУ готовят в Кировограде диверсантов для переброски в Донбасс

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    ЛНР: ВСУ готовят в Кировограде диверсантов для переброски в Донбасс

    Луганск, 24 июля. ВСУ проводят в Кировограде обучающие курсы по минно-взрывному делу для диверсантов. По данным ЛНР, подрывников впоследствии перебросят в Донбасс. 

    Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что с 16 июля в Кировограде стартовали учения для подрывников. Диверсантов будут готовить вплоть до февраля 2019 года, подготовка осуществляется по стандартам военно-политического блока НАТО.

    Луганск ожидает активизации украинских диверсантов в Донбассе и эскалации конфликта. Ранее в ЛНР не исключили обострения на направлении Попасной и Золотого. Известно, что киевские силовики не выполняют минские соглашения и регулярно нарушают режим прекращения огня.

    С осени 2014 года режим тишины был согласован свыше 20 раз. Однако ВСУ не прекращает провокации, обстреливая территорию Донбасса.

    Автор: Юлия Шелковенко
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