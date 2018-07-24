ЛНР: ВСУ готовят в Кировограде диверсантов для переброски в Донбасс

Луганск, 24 июля. ВСУ проводят в Кировограде обучающие курсы по минно-взрывному делу для диверсантов. По данным ЛНР, подрывников впоследствии перебросят в Донбасс.

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что с 16 июля в Кировограде стартовали учения для подрывников. Диверсантов будут готовить вплоть до февраля 2019 года, подготовка осуществляется по стандартам военно-политического блока НАТО.

Луганск ожидает активизации украинских диверсантов в Донбассе и эскалации конфликта. Ранее в ЛНР не исключили обострения на направлении Попасной и Золотого. Известно, что киевские силовики не выполняют минские соглашения и регулярно нарушают режим прекращения огня.

С осени 2014 года режим тишины был согласован свыше 20 раз. Однако ВСУ не прекращает провокации, обстреливая территорию Донбасса.