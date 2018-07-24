Матвиенко рассказала о подготовке перечня поручений Медведева

Москва, 24 июля. Перечень поручений премьер-министра России Дмитрия Медведева по итогам совещания с руководством Совета Федерации в настоящее время готовится, заявила во вторник спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

«Готовится перечень поручений главы правительства РФ по тем вопросам, которые мы поднимали», — сказала она.

Матвиенко также добавила, что члены Совфеда настроены и дальше конструктивно сотрудничать с кабинетом министров.

Напомним, встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководством Совета Федерации состоялась 17 июля. На ней поднимался вопрос реализации майских указов президента РФ Владимира Путина в регионах. Также рассматривались актуальные вопросы нормотворчества в сфере экономики, финансов и бюджета, здравоохранения, образования, рынок труда и интеллектуальной собственности.