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Матвиенко рассказала о подготовке перечня поручений Медведева
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    Матвиенко рассказала о подготовке перечня поручений Медведева

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    Матвиенко рассказала о подготовке перечня поручений Медведева

    Москва, 24 июля. Перечень поручений премьер-министра России Дмитрия Медведева по итогам совещания с руководством Совета Федерации в настоящее время готовится, заявила во вторник спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

    «Готовится перечень поручений главы правительства РФ по тем вопросам, которые мы поднимали», — сказала она.

    Матвиенко также добавила, что члены Совфеда настроены и дальше конструктивно сотрудничать с кабинетом министров.

    Напомним, встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководством Совета Федерации состоялась 17 июля. На ней поднимался вопрос реализации майских указов президента РФ Владимира Путина в регионах. Также рассматривались актуальные вопросы нормотворчества в сфере экономики, финансов и бюджета, здравоохранения, образования, рынок труда и интеллектуальной собственности.

    Автор: Василий Котов
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