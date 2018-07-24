«Будет абсолютный провал»: на Украине готовятся к дефолту и хаосу

Киев, 24 июля. Украина оказалась зависима от зарубежных кредитов и по сути находится в преддефолтном состоянии. Об этом во вторник заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, выступая в эфире украинского телевидения.

По его словам, в ближайшие годы страна должна отдать 27,5 млрд долларов кредитов, то есть по 500 млрд гривен за три года. Парламентарий подчеркнул, что это неподъемная сумма для Киева. Однако без новых вливаний начнется настоящий хаос, поэтому правительство сейчас готово на любые условия, лишь бы продолжать получить новые займы.

«Сейчас правительство танцует, готово исполнять все, что угодно, без кредитов будет абсолютный провал, сумасшедший рывок курса доллара, неуправляемая ситуация внутри. Деньги трудовых мигрантов нас не спасают», — отметил Бондарь.

Депутат обратил внимание на то, что Украина уже разрушила свою промышленность в угоду западным кредиторам. Страна отказалась от своего авиапрома, чтобы покупать вертолеты в Европе, от машиностроения, чтобы приобретать тепловозы в США, а металлургия доживает последние дни.

В настоящее время украинские власти готовят очередное повышение тарифов, которые за последние четыре года уже выросли в 9,5 раза, только чтобы не лишиться пятого транша МВФ.