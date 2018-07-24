Борьба внутри США: в Госдуме объяснили запрет Пентагону на сотрудничество с Россией

Соединенные Штаты приняли решение продлить срок запрета на сотрудничество Пентагона с российским министерством обороны. Об этом сообщается в отчете комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса страны.

В документе Москва названа конкурентом Вашингтона, которому необходимо противостоять. Кроме того, о России подробно написано в разделе о «новых угрозах».

В отчете содержится информация о том, что Россия якобы «нарушила основные договоры о контроле над оружием, расширила и обновила ядерный арсенал, провела испытания средств противокосмической обороны».

По мнению депутата Госдумы, заместителя председателя Комитета ГД по обороне Юрия Швыткина, заявление Конгресса идет вразрез с договоренностями, достигнутыми президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечает политик в интервью Федеральному агентству новостей, в среде американской политической элиты сегодня немало разногласий.

«Те основания, на которые опираются Соединенные Штаты для того, чтобы ввести санкции против России, несостоятельны и носят надуманный характер, — говорит Швыткин. — На мой взгляд, Конгресс пытается противопоставить свои суждения тем договоренностям и той позиции, которые были обозначены на саммите президентов России и Соединенных Штатов.

Сейчас внутри политической элиты страны идет борьба, и это на многое влияет. Однако американские санкции не позволят достичь того результата, на который рассчитывали США. Ведь наше вооружение востребовано другими странами, в том числе европейскими. Конечно, если это страна блока НАТО, имеет место определенная риторика. И тех, кто агрессивен по отношению к России, мы однозначно не будем снабжать нашими высокоточными образцами вооружения.

Отмечу, Россия выступает за военное сотрудничество с США. Соединенные Штаты могут оказаться очень полезны при борьбе с международным терроризмом. Мы за конструктивную совместную работу».

Американские конгрессмены, однако, высказались за то, чтобы отказаться от российских деталей в оборудовании США, а также от использования российской военной техники. Кроме того, согласно отчету, Вашингтону необходимо запретить признавать Крым российским.

Более того, США намерены расширить свой военный контингент в Европе, чтобы «усмирять российскую агрессию». Конгресс предлагает правительству направить на эти нужды 6,3 миллиарда долларов.

В отчете Конгресса содержится и требование к президенту Соединенных Штатов: его призывают как можно скорее принять решение о том, соблюдает ли Россия Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Согласно документу, Соединенным Штатам важно создать для стратегических партнеров условия для перехода с российского вооружения на американское. Помимо этого, госсекретарю Соединенных Штатов Майку Помпео даны полномочия снимать санкции со стран, которые покупают у России оружие, если это выгодно США.