Российская саблистка Позднякова выиграла чемпионат мира по фехтованию
Москва, 24 июля. Российская спортсменка София Позднякова завоевала золото чемпионата мира по фехтованию.
В финале она встретилась со своей соотечественницей Софьей Великой. Поединок проходил в китайском городе Уси и закончился со счетом 15:13 в пользу Поздняковой.
Отметим, что одну из бронзовых медалей также завоевала российская спортсменка Яна Егорян. Вторая бронзовая медаль у Энн-Элизабет Стоун из США.
Напомним, что София Позднякова — чемпионка Европы-2018 в командных соревнованиях, а Софья Великая — чемпионка Олимпиады-2016 в командном турнире.