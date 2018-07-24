Российская саблистка Позднякова выиграла чемпионат мира по фехтованию

Москва, 24 июля. Российская спортсменка София Позднякова завоевала золото чемпионата мира по фехтованию.

В финале она встретилась со своей соотечественницей Софьей Великой. Поединок проходил в китайском городе Уси и закончился со счетом 15:13 в пользу Поздняковой.

Отметим, что одну из бронзовых медалей также завоевала российская спортсменка Яна Егорян. Вторая бронзовая медаль у Энн-Элизабет Стоун из США.

Напомним, что София Позднякова — чемпионка Европы-2018 в командных соревнованиях, а Софья Великая — чемпионка Олимпиады-2016 в командном турнире.