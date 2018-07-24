Меню
Украина
Полиция Украины возбудила дело после ЧП с локомотивом в Запорожской области
Россия
Голикова рассказала об индексации маткапитала с 2020 года
Следующая новость
Загрузка...

    Полиция Украины возбудила дело после ЧП с локомотивом в Запорожской области

    155

    Полиция Украины возбудила дело после ЧП с локомотивом в Запорожской области

    Киев, 24 июля. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту столкновения локомотива с пассажирским поездом в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Ранее стало известно, что на станции Пологи в Запорожской области произошло столкновение локомотива с поездом, в результате чего пострадали 26 пассажиров. Железнодорожники превысили допустимую скорость во время сцепления локомотива с первым вагоном пассажирского поезда, в результате чего произошло столкновение.

    «Следователем Пологовского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

     

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.