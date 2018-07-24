Полиция Украины возбудила дело после ЧП с локомотивом в Запорожской области

Киев, 24 июля. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту столкновения локомотива с пассажирским поездом в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что на станции Пологи в Запорожской области произошло столкновение локомотива с поездом, в результате чего пострадали 26 пассажиров. Железнодорожники превысили допустимую скорость во время сцепления локомотива с первым вагоном пассажирского поезда, в результате чего произошло столкновение.