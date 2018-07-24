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Контрразведка ФРГ не нашла данных о попытках РФ повлиять на выборы в Бундестаг
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    Контрразведка ФРГ не нашла данных о попытках РФ повлиять на выборы в Бундестаг

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    Контрразведка ФРГ не нашла данных о попытках РФ повлиять на выборы в Бундестаг

    Берлин, 24 июля. Сотрудники контрразведки ФРГ не смогли найти конкретных данных о якобы возможных попытках России повлиять на результаты выборов в Бундестаг, которые состоялись в 2017 году, говорится в докладе Федерального ведомства по охране Конституции Германии.

    «О конкретных попытках российских служб посредством пропаганды и дезинформации повлиять на выборы в Бундестаг неизвестно», — подчеркивается в документе.

    Доклад был опубликован во вторник. В нем также отмечается, что в российских средствах массовой информации выборы в Бундестаг освещались сдержанно, а в преддверии выборов был зафиксирован спад российской киберактивности.

    Напомним, в якобы имевших место попытках повлиять на результаты выборов также Москву, не приводя доказательств, обвиняли США, Франция и Великобритания. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что подобные заявления абсолютно голословны и не соответствуют действительности.

    Ранее президент США Дональд Трамп снова назвал выдумкой обвинения о якобы имевшем место «вмешательстве» России в выборы американского президента в 2016 году.

    Автор: Василий Котов
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